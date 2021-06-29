Названы способы сэкономить на билетах на поезд

Россияне повально поехали на курорты внутри страны из-за введенных ограничений, что может сказаться на цене билетов на популярные направления для отдыха. О способах сэкономить на железнодорожных путешествиях рассказал агентству «Прайм» руководитель направления «ЖД-билеты» «Туту.ру» Александр Сисев.

Так, Сисев уточнил, что при покупке билета стоит обратить внимание на тип поезда и вагона. Существуют тарифы с фиксированной ценой, где стоимость зависит только от коэффициентов разного времени года и тарифы с динамическим ценообразованием, где цена зависит от сезона, дня недели и количества проданных мест.

«То есть во втором случае цена билета будет расти ближе к дате отправления», — объяснил он.

По словам специалиста, продажи на большинство направлений открываются за 90 дней до отправления. Сисев отметил, что билеты на самые ажиотажные даты, такие как выходные и праздничные дни, школьные каникулы и летние месяцы, лучше покупать в первые дни и часы начала продаж.