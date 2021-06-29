Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Подсчитаны потери Краснодарского края из-за ограничений

Lenta.ruиещё 7
1 час назад
Эксперты оценили убытки курортов Краснодарского края в предстоящем летнем сезоне из-за новых ограничений для туристов. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Подсчитаны потери Краснодарского края из-за ограничений
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По их подсчетам, всего с июля по сентябрь регион планировали посетить 6,5 миллиона путешественников. Если в июле от прогнозируемого турпотока потери могут составить от 20 до 25 процентов, то уже в августе они возрастут до 50-80 процентов.
В качестве ключевой причины отказа от поездки специалисты выделяют дополнительные затраты на ПЦР-тесты — для многих семей они составят 20-25 процентов от стоимости тура. Предположительно, финансовые потери туристического сектора оцениваются в 25-40 миллиардов рублей.
«Нельзя забывать и о мультипликативном эффекте. Речь идет о ресторанном, транспортном, развлекательном сегментах. Отсутствие прибыли здесь удваивает финансовые потери региона», — подчеркнул гендиректор компании АЛЕАН, вице-президент АТОР Илья Уманский.
Отмечается, что под угрозой срыва оказались и путешествия, запланированные на сентябрь. Сейчас на первый осенний месяц продано путевок на сумму от 18 до 20 миллиардов рублей — часть из них может не состояться.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители