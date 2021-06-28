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Как не платить за перевес багажа

Мария Грибова
33 минуты назад
Наверняка вам знакома ситуация, когда после отпуска ваш чемодан стал немного тяжелее за счет различных сувениров с места отдыха. И далеко не всем хочется платить за перевес багажа. "Рамблер" расскажет, что нужно делать, чтобы этого избежать.
Как не платить за перевес багажа
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Переложить часть вещей в ручную кладь

Довольно распространенный способ. И чтобы им воспользоваться, сначала необходимо тщательно изучить правила авиакомпании и выяснить точные размеры ручной клади, которую можно брать с собой бесплатно.

Надеть часть вещей на себя

Наверняка вы слышали о таких случаях и, возможно, даже сами использовали такой метод. Например, можно надеть несколько рубашек, курток и даже штанов. Однако проблема заключается в том, что таким образом вы можете вспотеть. Также можно небольшие, но тяжелые вещи разложить по карманам.

Позвонить в авиакомпанию

Возможно, у выбранной вами авиакомпании выгоднее выкупить еще одно багажное место, вместо того, чтобы доплачивать за несколько килограммов перевеса.

Оставить что-то или заранее отправить домой

Перед отъездом вы можете отправить часть вещей домой. Если же ни один из выбранных способов вам не подходит, то придется сделать ревизию вещей и решить, чем можно пожертвовать, как бы это ни было грустно.
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