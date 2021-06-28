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Россиянам назвали самые дешевые направления для путешествий по стране в июле

Lenta.ru
1 час назад
Самыми дешевыми направлениями для путешествия по России в июле названы города Брянск, если вылетать из Москвы, и Москва, если отправляться из Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Названы самые дешевые направления для путешествий в РФ
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, специалисты сервиса проанализировали стоимость авиабилетов, забронированных после 15 июня с датами отправления с 1 по 31 июля. Самым доступным населенным пунктом с вылетом из Москвы стал Брянск — средняя цена перелета в этот город составила 913 рублей в одну сторону. На втором месте оказался Псков — отправиться в него можно за три тысячи рублей, на третьем Чебоксары — чуть больше трех тысяч рублей.
Также в десятку самых бюджетных направлений июля попали Липецк, Санкт-Петербург, Ульяновск, Саранск, Назрань, Владикавказ, Нижний Новгород — средняя стоимость авиабилета в эти города в одну сторону не превышает четырех тысяч рублей.
Бюджетнее всего отправиться из Санкт-Петербурга можно в Москву — средняя стоимость авиабилета в одну сторону составит 3,8 тысячи рублей. Также среди самых доступных направлений Калуга и Архангельск — по четыре тысячи рублей за перелет.
Кроме того, из северной столицы дешево можно улететь в Нижний Новгород, Вологду, Брянск, Мурманск, Сыктывкар, Волгоград и Апатиты — средний чек от 4,1 до 5,4 тысячи рублей.
Ранее в июне были раскрыты самые популярные направления для поездок на выходные внутри страны. Так — самым популярным направлением стала Калининградская область, в частности города на побережье Балтийского моря. Помимо этого, россияне совершают короткие поездки в Республику Татарстан и в города Золотого Кольца, преимущественно в Ярославль, Суздаль и Переславль-Залесский.
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