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Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи

Lenta.ru
1 час назад
В связи с ужесточением мер на Кубани в Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили об увеличившихся вопросах от турагентов и туристов о распространении этих требований на въезд в Абхазию. О подробностях новых ограничений эксперты АТОР рассказали на своем сайте.
Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, специалисты утверждают, что трансфер тех, кто едет из Сочи на отдых в Абхазию, пройдет без проблем. Кроме того, уточняется, что возможные проверки туристов по прибытии могут осуществляться только при заселении в средства размещения Краснодарского края с 1 июля. При этом в Минкурортов региона пояснили, что проверок в аэропорту или на въездах в край не будет.
Также отмечается, что власти самой Абхазии не планируют ужесточать условия прохождения границы для российских туристов. «На данный момент у нас нет никаких ограничений, по нашим данным на территории Абхазии ПЦР-тесты либо иные справки не планируется вводить», — заявили в Министерстве туризма Абхазии.
Ранее в июне сообщалось, что с 1 июля для размещения в гостиницах и пансионатах Краснодарского края путешественники будут обязаны предъявить отрицательный ПЦР-тест или справку о прохождении вакцинации. С 1 августа меру ужесточат — курорты полностью закроются для непривитых россиян. Исключение будет сделано только для туристов, у которых есть медицинские противопоказания к вакцинации.
23 июня россиянам рассказали о «туристическом буме» в Абхазии предстоящим летом. Так, республика будет пользоваться особым спросом, поскольку выигрывает у других зарубежных стран по доступности — отечественным путешественникам не требуется при въезде ПЦР-тест, а для пересечения границы достаточно российского паспорта.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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