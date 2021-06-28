Россиянам разъяснили правила въезда в Абхазию через Сочи

Так, специалисты утверждают, что трансфер тех, кто едет из Сочи на отдых в Абхазию, пройдет без проблем. Кроме того, уточняется, что возможные проверки туристов по прибытии могут осуществляться только при заселении в средства размещения Краснодарского края с 1 июля. При этом в Минкурортов региона пояснили, что проверок в аэропорту или на въездах в край не будет.