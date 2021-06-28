Раскрыто влияние жары на предпочтения туристов

Российские туристы перестали интересоваться экскурсионными турами из-за того, что большая часть маршрутов проходит в дневное время под открытым небом. Спасаться от экстремальной жары путешественники предпочитают на даче или во время коротких поездок к водоемам.
По оценкам специалистов, спрос на экскурсионные туры будет восстанавливаться по мере ослабления жары.
«Как похолодает и пройдут дожди, а температуры снова вернутся к привычным нормам, рассчитываем на возвращение интереса туристов к экскурсионным поездкам», — добавил глава туроператора «Мастерская путешествий» Владимир Лутов.