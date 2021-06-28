Раскрыта цена отдыха на популярных курортах в июле

Ассоциации туроператоров России (АТОР). Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на популярных российских и зарубежных курортах в начале июля. Такая информация появилась на сайте

Так, согласно данным аналитиков, цена на самые дешевые путевки в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей. В стоимость тура включены авиаперелет из Москвы, питание и проживание. Отмечается, что из-за новых ограничений сезонный рост цен был незначительным — в Сочи он составил 5,5 процента, а стоимость отдыха в Анапе и вовсе упала на 4,8 процента.

Высоким спросом пользуются поездки к побережью Балтийского моря — тур на 10 дней в Калининград можно приобрести минимум за 47 тысяч рублей на двоих.