Раскрыта цена отдыха на популярных курортах в июле

Так, согласно данным аналитиков, цена на самые дешевые путевки в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей. В стоимость тура включены авиаперелет из Москвы, питание и проживание. Отмечается, что из-за новых ограничений сезонный рост цен был незначительным — в Сочи он составил 5,5 процента, а стоимость отдыха в Анапе и вовсе упала на 4,8 процента.
Среди зарубежных направлений самым доступным оказалась Турция, куда путевка в отель, работающий по системе «все включено», будет стоить около 62 тысяч рублей на двоих. Также эксперты выделили Кипр и ОАЭ — десятидневное путешествие в эти страны обойдется в 79 и 83 тысячи рублей соответственно.