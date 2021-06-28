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Раскрыта цена отдыха на популярных курортах в июле

Lenta.ru
2 часа назад
Раскрыта оптимальная стоимость отдыха на популярных российских и зарубежных курортах в начале июля. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Раскрыта цена отдыха на популярных курортах в июле
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, согласно данным аналитиков, цена на самые дешевые путевки в Сочи, Анапу и Крым варьируются от 32 до 34 тысяч рублей. В стоимость тура включены авиаперелет из Москвы, питание и проживание. Отмечается, что из-за новых ограничений сезонный рост цен был незначительным — в Сочи он составил 5,5 процента, а стоимость отдыха в Анапе и вовсе упала на 4,8 процента.
Высоким спросом пользуются поездки к побережью Балтийского моря — тур на 10 дней в Калининград можно приобрести минимум за 47 тысяч рублей на двоих.
Среди зарубежных направлений самым доступным оказалась Турция, куда путевка в отель, работающий по системе «все включено», будет стоить около 62 тысяч рублей на двоих. Также эксперты выделили Кипр и ОАЭ — десятидневное путешествие в эти страны обойдется в 79 и 83 тысячи рублей соответственно.
Новости путешествий,Ассоциация туроператоров России,
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