Россиянка отдохнула в Греции и назвала лучший курорт

Российская туристка, часто отдыхающая в Греции с семьей, провела отпуск на побережье Лагонисси и назвала его лучшим курортом страны. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен»

Так, по словам путешественницы, она приобрела не самые бюджетные билеты на июнь и добиралась до столицы республики регулярным рейсом. Для отдыха семья решила выбрать Афинскую ривьеру из-за ее удобного расположения.

Как пояснила россиянка, от аэропорта Афин до Лагонисси всего 20 минут на машине, поэтому за экскурсиями можно ездить в столицу, а за красивыми видами — на острова или мыс Сунион.

Кроме того, автор отметила идеально чистую воду на побережье и пологий вход в море, а также подчеркнула, что вода там быстро прогревается.