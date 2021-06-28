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Россиянка отдохнула в Греции и назвала лучший курорт

Lenta.ru
3 часа назад
Российская туристка, часто отдыхающая в Греции с семьей, провела отпуск на побережье Лагонисси и назвала его лучшим курортом страны. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
Россиянка отдохнула в Греции и назвала лучший курорт
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, по словам путешественницы, она приобрела не самые бюджетные билеты на июнь и добиралась до столицы республики регулярным рейсом. Для отдыха семья решила выбрать Афинскую ривьеру из-за ее удобного расположения.
Как пояснила россиянка, от аэропорта Афин до Лагонисси всего 20 минут на машине, поэтому за экскурсиями можно ездить в столицу, а за красивыми видами — на острова или мыс Сунион.
Кроме того, автор отметила идеально чистую воду на побережье и пологий вход в море, а также подчеркнула, что вода там быстро прогревается.
«Если у вас дети, это лучший курорт во всей Греции», — заключила она.
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