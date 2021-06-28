Стюардесса раскрыла разницу в ремнях безопасности

Как объяснила девушка, ремни безопасности у членов экипажа прочнее, поскольку они используют плечевые и поясные крепления. А у пассажиров только поясное крепление. Стюардесса отметила, что такая разница важна, потому что у пассажиров есть несколько точек опоры, чтобы удержаться в кресле в случае экстренной ситуации. Например, подлокотники или спинка сидения спереди. А на местах бортпроводников таких опций нет.