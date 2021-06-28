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Стюардесса раскрыла разницу в ремнях безопасности

Стелла Шмель
25 минут назад
Стюардесса из Украины, популярная своими роликами в TikTok, рассказала, чем отличаются ремни безопасности пассажиров и членов экипажа.
Стюардесса раскрыла разницу в ремнях безопасности
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как объяснила девушка, ремни безопасности у членов экипажа прочнее, поскольку они используют плечевые и поясные крепления. А у пассажиров только поясное крепление. Стюардесса отметила, что такая разница важна, потому что у пассажиров есть несколько точек опоры, чтобы удержаться в кресле в случае экстренной ситуации. Например, подлокотники или спинка сидения спереди. А на местах бортпроводников таких опций нет.
"Поэтому плечевые ремни служат для более надежного удерживания бортпроводников на своем месте",
- заключила она.
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