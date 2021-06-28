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Стюардесса раскрыла разницу в ремнях безопасности пассажиров и бортпроводников

Lenta.ru
54 минуты назад
Украинская стюардесса, прославившаяся в сети благодаря роликам о своей работе, раскрыла разницу между ремнями безопасности, которые используют пассажиры и бортпроводники в самолете. Своим наблюдением девушка поделилась в TikTok.
Стюардесса раскрыла разницу в ремнях безопасности
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, по словам сотрудницы авиакомпании, ремни безопасности у членов экипажа прочнее, поскольку они используют плечевые и поясные крепления, в то время как обычные путешественники — только поясные.
Она пояснила, что такая разница необходима, поскольку у пассажиров есть несколько точек опоры, чтобы удержаться в кресле в случае экстренной ситуации — например, спинка впереди стоящего сиденья и подлокотники.
При этом на служебных местах стюардесс таких дополнений нет.
«Поэтому плечевые ремни служат для более надежного удерживания бортпроводников на своем месте», — заключила она.
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