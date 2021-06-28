Стюардесса раскрыла разницу в ремнях безопасности

Украинская стюардесса, прославившаяся в сети благодаря роликам о своей работе, раскрыла разницу между ремнями безопасности, которые используют пассажиры и бортпроводники в самолете. Своим наблюдением девушка поделилась в TikTok

Так, по словам сотрудницы авиакомпании, ремни безопасности у членов экипажа прочнее, поскольку они используют плечевые и поясные крепления, в то время как обычные путешественники — только поясные.

Она пояснила, что такая разница необходима, поскольку у пассажиров есть несколько точек опоры, чтобы удержаться в кресле в случае экстренной ситуации — например, спинка впереди стоящего сиденья и подлокотники.

При этом на служебных местах стюардесс таких дополнений нет.