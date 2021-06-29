Пассажир рейса Магадан - Новосибирск умер в самолете

В салоне самолета, который должен был вылететь из Магадана в Новосибирск, скончался пассажир. Воздушное судно еще не успело подняться в воздух.

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В управлении на транспорте МВД по ДФО сообщили, что мужчине внезапно стало плохо. Помочь ему не усели.

О пассажире известно только то, что он был уроженцем Средней Азии.