Россияне рассказали, сколько готовы потратить на неделю отпуска

Аналитики сервиса по поиску работы SuperJob выяснили, какую сумму в среднем готовы потратить россияне на неделю отпуска. Об этом сообщает РИА "Новости". "На неделю отпуска среднестатистический россиянин может позволить себе потратить 36 тыс. руб., при этом неделю идеального отдыха оценили в 135 тыс. руб. на человека", - говорится в исследовании. Женщины планируют потратить на отпуск меньше, чем мужчины: 32 тыс. и 40 тыс. руб. соответственно. Также мужчинам нужно больше денег и на идеальный отпуск (148 тыс. и 125 тыс. руб. соответственно). Самый большой бюджет на неделю отпуска среди городов-миллионников у жителей Москвы - 47 тыс. руб. на человека. По 42 тыс. руб. готовы потратить проживающие в Петербурге, Красноярске и Екатеринбурге. 38 тыс. руб. за отпуск на одного человека рассчитывают потратить жители Самары. Самый скромный реальный отпускной бюджет - в Волгограде (28 тыс. руб. на человека на неделю отдыха). Также жители России рассказали, сколько им нужно денег на идеальный отпуск. "Денежные претензии на неделю идеального отпуска выше всего в столице (150 тыс. руб.), Ростове-на-Дону (148 тыс. руб.) и Красноярске (145 тыс. руб.). Самые скромные же запросы - в Воронеже (110 тыс. руб.)", - уточняют аналитики. Исследование проводилось с 19 мая по 21 июня среди экономически активных жителей 596 насаленных пунктов. В общем опросе приняли участие 3 тыс. респондентов, в опросе населения городов-миллионников - 10 тыс. (по 1,5 тыс. респондентов из Москвы и Санкт-Петербурга, по 500 - из других городов). Ранее россияне рассказали, сколько они готовы потратить на детский отдых этим летом.