В Татарстане вертолет приземлился на пляже среди людей

Татарская транспортная прокуратура начала проверку после публикации в соцсетях видео с приземлившимся вертолетом на пляже в городе Лаишево. Об этом сообщает ТАСС. "Татарской транспортной прокуратурой организована проверка. При выявлении нарушений будет применен комплекс мер прокурорского реагирования", - рассказали в ведомстве. Накануне в соцсетях появились кадры с приземлением вертолета на пляж, где отдыхают люди. К кабине подошел человек, состоялся разговор, после этого вертолет улетел. Ранее сообщалось, что вертолет приземлился в болото в Тюменской области. Воздушное судно вылетело 10 июня с вертолетной площадки Устегунского месторождения по заданию ООО "Уватнефтегаз" на Тямкинское месторождение.