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В Татарстане вертолёт приземлился на пляже с отдыхающими

Говорит Москваиещё 3
3 часа назад
Инцидент произошёл в городе Лаишеве.
В Татарстане вертолёт приземлился на пляже с отдыхающими
Фото: Говорит МоскваГоворит Москва
Люди, находившиеся на пляже, успели отбежать подальше. После приземления пилот вышел из кабины, пожал руку одному отдыхающему, обменялся парой фраз и улетел, передаёт РИА Новости.
Сейчас транспортная прокуратура проводит проверку. Кому принадлежит вертолёт, не уточняется.
Новости путешествий,РИА Новости,
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