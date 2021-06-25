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Франция перестала выдавать визы россиянам

Мария Грибова
36 минут назад
Посольство Франции в России подтвердило прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. Об этом сообщает ТАСС.
Франция перестала выдавать визы россиянам
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Также в Москве приостановлен прием заявлений на продление пятилетних въездных документов.
Ранее "Рамблер" писал о том, что ограничения на курортах РФ попросили ослабить.
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