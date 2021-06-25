Отели Сочи начали снижать цены на отдых

Отели Сочи начали снижать стоимость размещения после объявления властей Краснодарского края о введении новых ограничениях. Об этом сообщает РИА Новости.

Гостиницы предлагают туристам отдых со скидками в августе, поскольку надеются, что это может удержать отечественных путешественников