Крым останется открытым для туристов

Крым остается открытым для туристов, власти не вводят требования по сдаче теста на коронавирус и карантина для въезжающих на полуостров граждан РФ. Об этом в пятницу сообщается на сайте министерства курортов и туризма региона.

Накануне в Краснодарском крае продлили режим повышенной готовности до 1 октября. Соответственным постановлением определено, что с 31 июля отели и гостиницы будут заселять гостей только при наличии отрицательных ПЦР-тестов или вакцинированных от коронавируса граждан, с 1 августа курорты края будут принимать только вакцинированных туристов, тем, кому вакцинация противопоказана по медицинским показаниям, необходимо будет иметь при себе отрицательный ПЦР-тест, полученный не более, чем за три календарных дня до предъявления, наличие тестов будет обязательным и для несовершеннолетних при заселении в гостиницы и отели. Новые меры не касаются организаций отдыха и оздоровления детей, а также медицинских организаций.