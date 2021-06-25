Турагенты остановили продажу туров в Краснодарский край

Продажи туров в Краснодарский край, по сути, остановились после того, как власти Краснодарского края сообщили, что с 1 августа не будут пускать на курорты непривившихся путешественников. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По данным турагентств, часть туристов, которая рассматривала возможность отдыха в Краснодарском крае, теперь изучает вариант с отпуском в Турции, отметила она. Туроператоры считают, что многие не успеют привиться к указанному сроку, кроме того, многие туристы уже переболели коронавирусом и пока не планировали делать прививку, отметила она.