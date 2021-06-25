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Туроператоры заявляют об остановке продаж туров в Краснодарский край

ТАСС
1 час назад
Продажи туров в Краснодарский край, по сути, остановились после того, как власти Краснодарского края сообщили, что с 1 августа не будут пускать на курорты непривившихся путешественников. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.
Турагенты остановили продажу туров в Краснодарский край
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
"По Краснодарскому краю массовых аннуляций пока нет, но продажи уже встали", - сказала Тюрина со ссылкой на данные ряда туроператоров.
По данным турагентств, часть туристов, которая рассматривала возможность отдыха в Краснодарском крае, теперь изучает вариант с отпуском в Турции, отметила она. Туроператоры считают, что многие не успеют привиться к указанному сроку, кроме того, многие туристы уже переболели коронавирусом и пока не планировали делать прививку, отметила она.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова сообщила сегодня, что обратилась к властям Краснодарского края с просьбой продолжить после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом, а не только вакцинированных. При этом Ростуризм рекомендует путешественникам по возможности вакцинироваться, если на то нет медицинских или иных противопоказаний.
Новости путешествий,Зарина Догузова,Ростуризм,
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