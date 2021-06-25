Как не стать жертвой мошенников при поездке в Турцию

Мошенники массово создают фальшивые сайты по продаже билетов и туров в Турцию после того, как Россия открыла авиасообщение с курортами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Роскачества в пятницу, 25 июня.

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— Не следует доверять контекстной рекламе в социальных сетях, поисковиках, а также рассылкам, баннерам в бесплатных мобильных приложениях и так далее. Мошенники работают со всеми этими каналами, — рассказал руководитель центра цифровой экспертизы ведомства Антон Куканов.

Несмотря на страницы в социальных сетях с большим числом подписчиков и выглядящие реальными документы, стоит пользоваться услугами только проверенных туроператоров, добавил он. Если проверка через сервис Whois показывает, что домен был создан месяц–два назад, то есть большая вероятность, что он мошеннический.

Каждого туроператора можно проверить через специальный федеральный реестр, чтобы узнать наличие финансовых гарантий и рассчитан ли их срок действия до окончания поездки. Стоит проверить наличие на сайте протокола HTTPS и сертификата безопасности, который отображается в виде символа замочка.