Требования к туристам на юге РФ назвали невыполнимыми

В АТОР признали, что требование региональных властей к отелям с 1 августа принимать только тех клиентов, которые сделали прививку от коронавируса, технически невыполнимо для туристов.

В ассоциации подчеркнули, что для того, чтобы успеть получить сертификат о полной вакцинации вовремя, россиянам нужно получить первую дозу препарата уже на следующей неделе. Это, считают в организации, затруднительно.

Также в АТОР предупредили о последствиях новых ограничений для туристической отрасли региона. Так, новые меры могут привести к большим потерям туристического бизнеса. В ассоциации прогнозируют, что сложившаяся ситуация может нанести удар по туроператорам и повлиять на снижение спроса на курорты Краснодарского края.