Россиянка рассказала о Турции после открытия

Российская туристка, прилетевшая в Турцию на первых рейсах после возобновления авиасообщения, поделилась впечатлениями об отдыхе. Отзыв девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен»

По словам путешественницы, никаких проблем с формальностями при въезде не было — сертификат вакцинации можно скачать с сайта Госуслуг, а копию документа принимают при регистрации на рейс.

Автор статьи также осталась в восторге от отеля, в котором недавно прошел косметический ремонт — она отметила разнообразное питание, чистый пляж с прозрачной водой и инфраструктуру для детей. Например, родителям предлагают арендовать специальные ванночки с соляной водой.

В качестве комплимента от гостиницы девушке бесплатно повысили класс номера и поселили в семейном бунгало среди сосново-эвкалиптовой рощи.

«Очень красиво и всегда свежо и прохладно, всегда есть тень. И воздух по утрам очень вкусный, одно удовольствие прогуливаться там»,

— написала туристка и добавила, что единственным недостатком номера было нестабильное интернет-соединение.