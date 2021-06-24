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Россияне массово начали отказываться от поездок в Краснодарский край

Lenta.ruиещё 1
1 час назад
Российские туроператоры сообщили о массовой аннуляции поездок в Краснодарский край после заявления властей о введении новых ограничений в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
Туристы массово отказываются от поездок в Краснодарский край
Фото: Александр Миридонов / КоммерсантъАлександр Миридонов / Коммерсантъ
Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал решение губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева закрыть курорты для непривитых туристов. Он назвал меры отнюдь не оригинальными и заявил, что это может повлиять на падение спроса, но не радикально.
Новости путешествий,Юрий Барзыкин,Вениамин Кондратьев,Российский союз туриндустрии,
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