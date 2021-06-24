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Россиян предупредили об ухудшении сервиса на курортах

Lenta.ru
3 часа назад
Эксперты предупредили об ухудшении сервиса на курортах Краснодарского края из-за обязательной вакцинации работников туристической отрасли. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).
Россиян предупредили об ухудшении сервиса на курортах
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Отмечается, что в связи с распространением коронавирусоной инфекции в регионе должно быть привито не менее 60 процентов сотрудников в сфере туризма — второй компонент вакцины необходимо получить до 23 августа.
По мнению вице-президента Федерации рестораторов и отельеров России Вадима Прасова, такая мера может негативно отразиться на гостиничном бизнесе, так как есть риск обострения проблемы нехватки квалифицированного персонала в отечественных объектах размещения.
«Не каждый захочет делать прививку. Будут и такие, которые скажут, что в таком случае отказываются от работы. Встанут и уйдут», — заявил Прасов.
Другие специалисты уверены, что обязательная вакцинация персонала не станет глобальной проблемой. Так, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин утверждает, что сотрудникам предоставлено достаточно времени, чтобы сделать прививку.
Новости путешествий,Сергей Ромашкин,Ассоциация туроператоров России,
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