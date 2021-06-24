Туристка в Египте попала в реанимацию по ошибке врача

Британская туристка едва не умерла из-за ошибки врача во время поездки в Египет — из-за запрещенного антибиотика она оказалась в реанимации. Об этом сообщает The Mirror.

По данным издания, Анна Доэрти (Anna Doherty) отправилась в отпуск в четырехзвездочный отель в Египте вместе с сестрой. На четвертый день путешествия девушки отдыхали на пляже, где у одной из них заболел живот. Британка обратилась в медпункт при отеле, после чего доктор вколол ей инъекцию глюкозы и прописал антибиотики.

Однако состояние путешественницы не улучшалось, и через некоторое время девушка уже не могла встать с кровати. После возвращения на родину Доэрти экстренно доставили в Королевскую больницу Ливерпуля и поместили в реанимацию на 11 дней.

Пострадавшей от врачебной ошибки пришлось пройти длительную реабилитацию, прежде чем выписаться из больницы. Позже выяснилось, что выписанное лекарство запрещено в Великобритании из-за серьезных побочных эффектов.