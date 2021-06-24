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Врач рассказал, кому опасно отдыхать на море

Газета.Ru
1 час назад
В связи с эпидемиологической ситуацией лучше провести отпуск недалеко от дома. Об этом рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников, сообщает РИА "Новости".
Врач рассказал, кому опасно отдыхать на море
Фото: Газета.RuГазета.Ru
"Для жителей климата средней полосы, а особенно более северных районов, отдых у моря действительно полезен. Это пополнение запасов йода, благотворное влияние солей и минералов, содержащихся в морской воде, морской воздух, а также релаксация. В то же время не всем людям по состоянию здоровья подходит морской климат. Стоит проконсультироваться о целесообразности поездки на море и людям, переболевшим заболеваниями легких", - рассказал он.
По словам Тяжельникова, отправляясь в отпуск на море следует учитывать эпидемиологическую обстановку, повышенный спрос и цены в этому году.
"Также очень важно перед отпуском вакцинироваться. Но стоит помнить, что устойчивый иммунитет вырабатывается не сразу, а только через некоторое время после введения второго компонента. Поэтому о прививке перед отпуском необходимо позаботиться заранее", - сказал врач.
Ранее в Ростуризме заявили о том, что черноморские курорты России переполнены из-за ограничений перелетов за границу в связи с коронавирусом.
Новости путешествий,Андрей Тяжельников,Ростуризм,РИА Новости,
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