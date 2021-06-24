Туристка из России отдохнула на Кипре и поделилась впечатлениями. Она опубликовала свой отзыв на портале "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".

Как отметила путешественникаца, ее супруг решил поехать на Кипр в попытках избежать отдыха в Турции. За сеь дней они отдали около 67 тысяч рублей.

Несмотря на ограничения, до Кипра добрались легкл. Ощущение особенного отношения появилось почти сразу от малолюдности курорта и высокого уровня обслуживания.

"Тут чувствуешь себя не туристом на потоке",

- отметила она.