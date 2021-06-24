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"Тут чувствуешь себя не туристом на потоке": россиянка поделилась впечатлением от Кипра

Стелла Шмель
1 час назад
Туристка из России отдохнула на Кипре и поделилась впечатлениями. Она опубликовала свой отзыв на портале "Тонкости туризма" на платформе "Яндекс.Дзен".
"Тут чувствуешь себя не туристом на потоке"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Как отметила путешественникаца, ее супруг решил поехать на Кипр в попытках избежать отдыха в Турции. За сеь дней они отдали около 67 тысяч рублей.
Несмотря на ограничения, до Кипра добрались легкл. Ощущение особенного отношения появилось почти сразу от малолюдности курорта и высокого уровня обслуживания.
"Тут чувствуешь себя не туристом на потоке",
- отметила она.
Автор отзыва отметила, что официанты и другие представители персонала не выпрашивали чаевые, а продавцы не пытались их обмануть. Пляжи ее порадовали чистотой, а сезонные фрукты и овощи обилием выбора.
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