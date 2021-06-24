«Тут чувствуешь себя не туристом на потоке»

По словам автора статьи, решение полететь на Кипр принял ее муж, который принципиально не хотел ехать в Турцию. Потратив на недельный тур почти 67 тысяч рублей и подготовив документы, супруги беспрепятственно добрались до острова — их рейс не отменили, несмотря на ограничения.