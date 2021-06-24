Россиянка отдохнула на Кипре и назвала курорт эксклюзивным благодаря отсутствию толп туристов. Впечатления девушки опубликовал портал «Тонкости туризма» на платформе «Яндекс.Дзен»
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По словам автора статьи, решение полететь на Кипр принял ее муж, который принципиально не хотел ехать в Турцию. Потратив на недельный тур почти 67 тысяч рублей и подготовив документы, супруги беспрепятственно добрались до острова — их рейс не отменили, несмотря на ограничения.
Как рассказала путешественница, ощущение эксклюзивности возникает из-за высокого уровня сервиса и малолюдности курорта.
«Тут чувствуешь себя не туристом на потоке», — подчеркнула девушка.
Она добавила, что персонал никогда не просил чаевых, а продавцы и официанты не пытались никого обмануть.
Среди плюсов Кипра туристка отметила чистые пляжи с бирюзовой водой, большой выбор экскурсий и разнообразное питание в отеле. Так, на выбор предлагали фрукты, несколько видов мяса, салаты и арбузы.