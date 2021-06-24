Египет смягчил требования для вакцинированных

Египетские власти не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран. Смягчение касается и привитых россиян. Об этом сообщили в авиакомпании Egypt Air с ссылкой на директиву египетского минздрава.