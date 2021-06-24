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Власти Египта смягчили требования для вакцинированных

Ura.Ruиещё 9
5 часов назад
Египетские власти не будут требовать от привитых от коронавируса пассажиров ПЦР-тест, если они прибывают из не затронутых новыми штаммами коронавируса стран. Смягчение касается и привитых россиян. Об этом сообщили в авиакомпании Egypt Air с ссылкой на директиву египетского минздрава.
Египет смягчил требования для вакцинированных
Фото: Ura.RuUra.Ru
«У пассажиров, прибывающих с документом о вакцинации из стран, не попавших под влияние мутаций коронавируса, проверяется свидетельство о вакцинации», — передает РИА «Новости».
Уточняется, что свидетельство должно быть без исправлений и с QR-кодом. Также отмечается, что принимаются сертификаты о прививке вакцинами «Спутник V», Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Sinopharm, Sinovac, Johnson&Johnson. Однако с момента второй прививки должно пройти 14 суток.
Непривитым туристам необходимо предоставить результаты ПЦР-теста, проведенного менее чем за 72 часа до вылета. Данное требование не касается детей младше шести лет.
Новости путешествий,Johnson & Johnson,Pfizer,РИА Новости,
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