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Туроператоры раскрыли сроки снижения цен на отдых в Крыму и Сочи

Lenta.ru
1 час назад
Туроператоры раскрыли дату снижения цен в Крыму и Сочи. Уменьшения стоимости туров не стоит ждать раньше середины июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.
Названы сроки снижения цен на отдых в Крыму и Сочи
Фото: Lenta.ruLenta.ru
«Несмотря на открытие Турции, на данный момент снижения цен в российских отелях нет. Туры на Черноморское побережье распроданы до 10-15 июля. Нет никакой необходимости подстегивать продажи за счет скидок», — заявил Ромашкин.
По словам гендиректора «Дельфина», даже в середине июля не стоит ждать скидок в 50 процентов, сначала снижение произойдет на уровне 5-10 процентов, при этом размер скидки будет зависеть от спроса на размещение.
При этом гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян отметил, что российские отельеры не будут поднимать цены на проживание. Он добавил, что в августе путевки подешевеют на 20 процентов.
Ранее в июне эксперты объяснили резкое подорожание туров в Турцию. По их словам, это произошло из-за того, что туристы начали скупать дешевые путевки на ближайшие даты. Туроператоры уточнили, что найти отели разного ценового диапазона можно, но на последующие даты.
Новости путешествий,Алексан Мкртчян,
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