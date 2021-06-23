Названы сроки снижения цен на отдых в Крыму и Сочи

Туроператоры раскрыли дату снижения цен в Крыму и Сочи. Уменьшения стоимости туров не стоит ждать раньше середины июля. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на слова генерального директора туроператора «Дельфин» Сергея Ромашкина.

По словам гендиректора «Дельфина», даже в середине июля не стоит ждать скидок в 50 процентов, сначала снижение произойдет на уровне 5-10 процентов, при этом размер скидки будет зависеть от спроса на размещение.