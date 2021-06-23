В последнее время авиакомпании озадачены правилами перевозки животных в самолетах. Хозяева хотят видеть своих питомцев рядом на кресле, но не все пассажиры рады такому соседству. "Рамблер" собрал мнения россиян о полетах с кошками и собаками на борту.
Нетолерантность по отношению к домашним животным в самолете в основном связана с боязнью аллергических реакций:
"Вот и встретятся в салоне самолета 25 кошек и 47 собак! И будет счастье всем людям летящим...А если человек аллергик или, более того астматик, так вообще - песня!",
"Столько есть аллергиков и астматиков. На собачью шерсть. Разве такое можно делать. Как же людям, которые могут просто умереть от этого, быть?"
Кому-то полет с питомцами в самолете приносит дискомфорт:
"Я с животными в одном салоне не полечу. Платят за комфорт, а не за скотный двор".
Среди пользователей встречалась и откровенная агрессия по отношению к животным:
"...кто-нибудь ядику в салон прихватит. А собачки, они же как пылесосы - все в рот, все в рот. И упс - не долетела собачка, и не докажете. Вообще кошек люблю, а собак не очень, а после того, как чуть не сожрали - просто ненавижу".
Однако многих больше раздражают не животные на борту, а пьяные мужчины, надушенные парфюмом женщины и орущие дети:
"Лучше с животными лететь ,чем с горючим мужиком рядом",
"Лучше 10 собак и кошек, чем орущие дети",
"Была бы рада лететь рядом с собакой, а вот с пинающим кресло сзади маленьким засранцем нет",
"Хуже,когда сидит рядом дамочка, которая вылила на себя весь флакон духов и это не только в самолете,а еще если с перегаром мужичок, это действительно сдохнуть можно, ни одна таблетка не поможет, поверьте, я аллергик и астматик со стажем".