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"Платят за комфорт, а не за скотный двор": россияне о животных в самолете

Анна Арсеньева
1 час назад
В последнее время авиакомпании озадачены правилами перевозки животных в самолетах. Хозяева хотят видеть своих питомцев рядом на кресле, но не все пассажиры рады такому соседству. "Рамблер" собрал мнения россиян о полетах с кошками и собаками на борту.
"Платят за комфорт, а не за скотный двор"
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Нетолерантность по отношению к домашним животным в самолете в основном связана с боязнью аллергических реакций:
"Вот и встретятся в салоне самолета 25 кошек и 47 собак! И будет счастье всем людям летящим...А если человек аллергик или, более того астматик, так вообще - песня!",

"Столько есть аллергиков и астматиков. На собачью шерсть. Разве такое можно делать. Как же людям, которые могут просто умереть от этого, быть?"
Кому-то полет с питомцами в самолете приносит дискомфорт:
"Я с животными в одном салоне не полечу. Платят за комфорт, а не за скотный двор".
Среди пользователей встречалась и откровенная агрессия по отношению к животным:
"...кто-нибудь ядику в салон прихватит. А собачки, они же как пылесосы - все в рот, все в рот. И упс - не долетела собачка, и не докажете. Вообще кошек люблю, а собак не очень, а после того, как чуть не сожрали - просто ненавижу".
Однако многих больше раздражают не животные на борту, а пьяные мужчины, надушенные парфюмом женщины и орущие дети:
"Лучше с животными лететь ,чем с горючим мужиком рядом",

"Лучше 10 собак и кошек, чем орущие дети",

"Была бы рада лететь рядом с собакой, а вот с пинающим кресло сзади маленьким засранцем нет",

"Хуже,когда сидит рядом дамочка, которая вылила на себя весь флакон духов и это не только в самолете,а еще если с перегаром мужичок, это действительно сдохнуть можно, ни одна таблетка не поможет, поверьте, я аллергик и астматик со стажем".
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