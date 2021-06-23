В последнее время авиакомпании озадачены правилами перевозки животных в самолетах. Хозяева хотят видеть своих питомцев рядом на кресле, но не все пассажиры рады такому соседству. "Рамблер" собрал мнения россиян о полетах с кошками и собаками на борту.

Нетолерантность по отношению к домашним животным в самолете в основном связана с боязнью аллергических реакций:

"Вот и встретятся в салоне самолета 25 кошек и 47 собак! И будет счастье всем людям летящим...А если человек аллергик или, более того астматик, так вообще - песня!",



"Столько есть аллергиков и астматиков. На собачью шерсть. Разве такое можно делать. Как же людям, которые могут просто умереть от этого, быть?"

Кому-то полет с питомцами в самолете приносит дискомфорт:

"Я с животными в одном салоне не полечу. Платят за комфорт, а не за скотный двор".

Среди пользователей встречалась и откровенная агрессия по отношению к животным:

"...кто-нибудь ядику в салон прихватит. А собачки, они же как пылесосы - все в рот, все в рот. И упс - не долетела собачка, и не докажете. Вообще кошек люблю, а собак не очень, а после того, как чуть не сожрали - просто ненавижу".

Однако многих больше раздражают не животные на борту, а пьяные мужчины, надушенные парфюмом женщины и орущие дети: