В Турции могут попросить повторно сдать ПЦР-тест

По мнению наблюдателей решение о выборочном тестировании вполне объяснимо, учитывая, что изготовление подложных справок
в России поставлено на поток. А в Турции только недавно удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, в отличие от России, где сейчас, наоборот, наблюдается всплеск. К тому же в республике с 1 июля снимается ряд коронавирусных ограничений: полностью отменяется комендантский час, разрешается музыка в кафе и ресторанах до 24:00. Поэтому сейчас главная задача властей – не допустить увеличения количества заболевших.