В Турции могут попросить повторно сдать ПЦР-тест

Чтобы предотвратить случаи завоза коронавирусной инфекции, в Турции вводят новые ограничения для туристов. Несмотря на наличие отрицательного ПЦР-теста, путешественников могут выборочно обязать сдать анализы уже по прилете в республику. Об этом 22 июня сообщило издание NEWS Turk со ссылкой на распоряжение Главного управления гражданской авиации (SHGM).

В конце 10-го дня они смогут пройти повторное тестирование. Если коронавирус не подтвердится, требование о самоизоляции перестанет действовать. Исключение только для носителей индийского штамма. Они должны находится на карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста все 14 дней. Отметим, что на данный момент информации, за чей счет будут проводиться анализы, нет.