Новости путешествий
Отдых в России
Личный опыт
Заграница
Лайфхаки
Путеводители
Войти в почту

Туристов в Турции могут попросить повторно сдать ПЦР-тест

TourDom
1 час назад
Чтобы предотвратить случаи завоза коронавирусной инфекции, в Турции вводят новые ограничения для туристов. Несмотря на наличие отрицательного ПЦР-теста, путешественников могут выборочно обязать сдать анализы уже по прилете в республику. Об этом 22 июня сообщило издание NEWS Turk со ссылкой на распоряжение Главного управления гражданской авиации (SHGM).
В Турции могут попросить повторно сдать ПЦР-тест
Фото: Tourdom.ruTourdom.ru
Дата вступления в силу этого правила в публикации не приводится. Туристам, у которых повторно взяли тест, разрешат отправиться в отели или другие пункты назначения. В случае положительных результатов им придется пройти лечение в соответствии с руководством Министерства здравоохранения по COVID-19. Те, кто находился в тесном контакте с заболевшими, будут помещены на карантин на период 14 дней по адресам, которые они определили.
В конце 10-го дня они смогут пройти повторное тестирование. Если коронавирус не подтвердится, требование о самоизоляции перестанет действовать. Исключение только для носителей индийского штамма. Они должны находится на карантине до получения отрицательного результата ПЦР-теста все 14 дней. Отметим, что на данный момент информации, за чей счет будут проводиться анализы, нет.
По мнению наблюдателей решение о выборочном тестировании вполне объяснимо, учитывая, что изготовление подложных справокв России поставлено на поток. А в Турции только недавно удалось стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса, в отличие от России, где сейчас, наоборот, наблюдается всплеск. К тому же в республике с 1 июля снимается ряд коронавирусных ограничений: полностью отменяется комендантский час, разрешается музыка в кафе и ресторанах до 24:00. Поэтому сейчас главная задача властей – не допустить увеличения количества заболевших.
Новости путешествий,Минздрав РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители