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Песков: угроза распространения COVID-19 перевешивает возможные сложности с ПЦР-тестами

ТАССиещё 1
2 часа назад
МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Угроза дальнейшего распространения коронавируса в России перевешивает сложности, которые могут возникнуть с ПЦР-тестированием на фоне новых ограничений из-за пандемии. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков: угроза распространения COVID-19 перевешивает возможные сложности с ПЦР-тестами
Фото: ТАССТАСС
Журналисты обратили внимание представителя Кремля, что новые меры по борьбе с пандемией могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тесты, при этом бесплатно такие исследования проводятся с ограничениями. "Действительно, логистические трудности могут возникать", - согласился Песков.
По его словам, каждый регион самостоятельно будет принимать меры для того, чтобы бороться с такими сложностями. "Но угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные логистические временные затруднения, что называется, перевешивает", - считает пресс-секретарь президента РФ.
Новости путешествий,Дмитрий Песков,ИТАР-ТАСС,
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