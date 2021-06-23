Песков: угроза распространения COVID-19 перевешивает возможные сложности с ПЦР-тестами

Журналисты обратили внимание представителя Кремля, что новые меры по борьбе с пандемией могут вызвать ажиотажный спрос на ПЦР-тесты, при этом бесплатно такие исследования проводятся с ограничениями. "Действительно, логистические трудности могут возникать", - согласился Песков.

По его словам, каждый регион самостоятельно будет принимать меры для того, чтобы бороться с такими сложностями. "Но угроза дальнейшего волнообразного распространения коронавируса все эти возможные логистические временные затруднения, что называется, перевешивает", - считает пресс-секретарь президента РФ.