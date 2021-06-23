Дети смогут поехать за границу без родителей

Стало известно об изменениях в правилах вывоза детей за рубеж — 23 июня Совет Федерации одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Об этом сообщает РИА Новости

Так, согласно новому правилу, теперь несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.

Предполагается, что ребенок может путешествовать совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано такое заявление о несогласии.

Кроме того, закон дает родителям право запретить ребенку выезд в определенную страну, указав конкретные сроки запрета.