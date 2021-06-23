Дети смогут поехать за границу без родителей

Стало известно об изменениях в правилах вывоза детей за рубеж — 23 июня Совет Федерации
одобрил закон, который разрешает детям выезжать за границу без родителей. Об этом сообщает РИА Новости
.
Так, согласно новому правилу, теперь несовершеннолетние смогут пересекать границу без сопровождения законного представителя при наличии загранпаспорта и нотариально заверенного согласия на выезд одного из опекунов.
Предполагается, что ребенок может путешествовать совместно с одним из его законных представителей, если другим законным представителем не подано такое заявление о несогласии.
Кроме того, закон дает родителям право запретить ребенку выезд в определенную страну, указав конкретные сроки запрета.
Ранее стало известно
, что с 16 июня в Калининградской области введены ограничения — запрещаются массовые мероприятия, предприятия общественного питания не могут работать в ночное время, а гостиницам не разрешается принимать организованные группы детей из других регионов.