Эксперты оценили опасность поездок в Турцию

По словам руководителя пресс-службы российского туроператора «Интурист», в Турции сейчас осуществляется жесткий контроль над соблюдением мер безопасности — в отелях строго следят за ношением масок, производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с антисептиками, а также избегаются столпотворения людей.

При этом, как отметила публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, открытие Турции — это хорошая новость для «изголодавшихся по морю людей». Она уточнила, что черноморские курорты не могут удовлетворить многомиллионный спрос, из-за чего на пляжах все «лежат друг на друге».