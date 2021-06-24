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Эксперты оценили опасность поездок в Турцию

Lenta.ruиещё 11
1 час назад
Эксперты туристической отрасли оценили опасность поездок на турецкие курорты в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Об этом представители туриндустрии сообщили в интервью «Ленте.ру».
Эксперты оценили опасность поездок в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам руководителя пресс-службы российского туроператора «Интурист», в Турции сейчас осуществляется жесткий контроль над соблюдением мер безопасности — в отелях строго следят за ношением масок, производится тщательная уборка всех номеров и общественных мест с антисептиками, а также избегаются столпотворения людей.
При этом, как отметила публичный эксперт по туризму, основатель и руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр, открытие Турции — это хорошая новость для «изголодавшихся по морю людей». Она уточнила, что черноморские курорты не могут удовлетворить многомиллионный спрос, из-за чего на пляжах все «лежат друг на друге».
«Если бы вы видели меры, которые соблюдаются в Турции и в Дубае, вы бы поняли, что находиться там даже безопаснее, чем, возможно, в Москве», — добавила специалист.
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