Эксперты назвали опасные блюда шведского стола в Турции

Эксперты предупредили россиян об опасности некоторых блюд шведского стола в турецких отелях. О возможных минусах питания сообщается на сайте портала «Тонкости туризма».

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Так, специалисты посоветовали туристам относиться с осторожностью к блюдам из сырого мяса и суши — зачастую очень сложно проверить, в каких условиях хранилась еда перед подачей и как долго продукты лежали вне холодильника.

Отмечается, что несъеденные после предыдущих приемов пищи продукты часто используются в качестве ингредиентов для новых блюд — например, нарезка колбасы превращается в компонент салатов или яичницы, мясо — тушится под другим соусом или подается протертым в супах-пюре.

Также повара некоторых гостиниц нередко предлагают вчерашние десерты — чтобы они выглядели свежими, сладости украшают взбитыми сливками, желе, кремом и кусочками фруктов или ягод.