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Эксперты назвали опасные блюда шведского стола в отелях Турции

Lenta.ruиещё 1
2 часа назад
Эксперты предупредили россиян об опасности некоторых блюд шведского стола в турецких отелях. О возможных минусах питания сообщается на сайте портала «Тонкости туризма».
Эксперты назвали опасные блюда шведского стола в Турции
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Так, специалисты посоветовали туристам относиться с осторожностью к блюдам из сырого мяса и суши — зачастую очень сложно проверить, в каких условиях хранилась еда перед подачей и как долго продукты лежали вне холодильника.
Отмечается, что несъеденные после предыдущих приемов пищи продукты часто используются в качестве ингредиентов для новых блюд — например, нарезка колбасы превращается в компонент салатов или яичницы, мясо — тушится под другим соусом или подается протертым в супах-пюре.
Также повара некоторых гостиниц нередко предлагают вчерашние десерты — чтобы они выглядели свежими, сладости украшают взбитыми сливками, желе, кремом и кусочками фруктов или ягод.
По мнению экспертов, большинство напитков изготавливается из порошков — поэтому, лучше отдавать предпочтение бутилированной воде или холодному чаю. Кроме того, опасны могут быть и фруктовые йогурты без упаковки — в них могут находиться кусочки несвежих фруктов.
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