Россиянка удивилась обслуживанию в столовых Сочи

Российская туристка вместе с семьей съездила на отдых в Сочи и приятно удивилась обслуживанию и ценам в местных столовых. О питании на курорте она рассказала в своем блоге на платформе « Яндекс.Дзен ».

Фото: Игорь Онучин / РИА Новости Игорь Онучин / РИА Новости

Автор отметила, что за время отпуска успела побывать в нескольких столовых — и, по ее мнению, качество еды во всех заведениях было достойное. Также девушка добавила, что ассортимент предлагаемых блюд был огромный.

«Говорю откровенно, столовые Сочи из всего побережья Краснодарского края самые вкусные. Это объективно»,

— считает путешественница.

Тем не менее, россиянка порекомендовала читателям приходить на трапезу в столовые вовремя — иначе там уже «могут ждать пустые лотки». Еще один минус — зачастую в заведениях общепита отсутствует зерновой кофе и бутилированная вода.

Говоря о ценах, туристка рассказала, что стоимость блюд во всех столовых примерно одинаковая. Так, завтрак на троих человек обходился ей в 800-900 рублей, обед — 1,2 тысячи рублей, ужин — 1,1 тысячи рублей. При этом россиянка призналась, что ее семья любит плотно поесть, поэтому итоговый чек за трапезу будет зависеть от веса порций еды.

Кроме того, девушка удивилась обслуживанию в столовых — грязную посуду и столики после посетителей быстро убирали.

«У столовых высокая планка. Это чувствуется, и это сильно выделяет столовые Сочи среди столовых на других курортах»,