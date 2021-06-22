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"Получается, нет пандемии?": россияне об открытии Турции

Мария Грибова
2 часа назад
С 22 июня возобновляется авиасообщение между Россией и Турцией. "Рамблер" расскажет, как на эту новость отреагировали россияне.
"Получается, нет пандемии?": россияне о Турции
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
По сообщению туроператоров, российские туристы начали массово менять путевки на отечественные курорты в пользу Турции. Стоит отметить, что пока это не массовое явление, однако путешественники все равно интересуются этим вопросом.
Несмотря на это, многих туристов смущает обстановка с коронавирусом в России. Вот, что написали несколько пользователей Сети:
"Давайте. Открывайте. Как раз в Москве пик индийского штамма коронавируса, надо чтобы из Москвы туристы по всей стране его растащили. Прям гении".
"Получается, нет пандемии? Я что-то ничего не понял".
"Я что-то пропустила или коронавирус закончился?"
А некоторые путешественники так и не покупали путевки на отечественные курорты, поскольку ждали именно открытия авиасообщения с Турцией:
"Наконец-то хорошие новости! А то на российские курорты с кучей заболевших коронавирусом уже страшно ездить".

"Наконец-то открывается цивилизация, а то всё Крым, да Крым... Никто из адекватных людей не поедет сливать свои честно заработанные деньги в загнивающий Крым".

"Главное успеть купить путевки, пока цены на них не выросли".
По данным «Ассоциации туроператоров», на момент появления новости об открытии авиасообщения, стоимость путевки в Турцию в трехзвездочный отель по программе "все включено" начиналась от 40 748 рублей на семь дней на двоих.
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