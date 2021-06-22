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Россиян предупредили об опасностях на турецких курортах

Lenta.ru
1 час назад
Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков предупредил россиян об опасностях для здоровья на турецких курортах. О том, как к ним подготовиться, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».
Россиян предупредили об опасностях на турецких курортах
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Главной угрозой медик назвал заражение коронавирусной инфекцией. Чтобы минимизировать этот риск, эксперт посоветовал избегать больших скоплений людей в помещениях и лиц с признаками простудного заболевания —покрасневшими глазами, насморком и кашлем.
Более безопасно, по мнению Шункова, отдыхать в городе, так как на большой территории плотность населения будет меньше. Однако врач напомнил, что из-за туристических потоков картина может кардинально поменяться.
Также эпидемиолог призвал не забывать про три самых распространенных способа профилактики — антисептики, социальная дистанция и средства индивидуальной защиты. И порекомендовал использовать легкие трехслойные маски на открытых пространствах.
Также врач посоветовал туристам не злоупотреблять солнечными процедурами, использовать солнцезащитные крема и не переохлаждаться в воде. Он отметил, что в летний сезон увеличивается вероятность заражения кишечной инфекцией, поэтому призвал россиян носить с собой энтеросорбенты на случай пищевого отравления.
Ранее в июне врач предостерег россиян от неприятной и опасной ситуации за границей. Медик порекомендовал выбирать только те заведения, которые не вызывают сомнений и предложил заранее знакомиться с составом блюд, поскольку пища может содержать ингредиенты, вызывающие аллергию или непереносимость.
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