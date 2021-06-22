Россиян предупредили об опасностях на турецких курортах

Врач-эпидемиолог Эдуард Шунков предупредил россиян об опасностях для здоровья на турецких курортах. О том, как к ним подготовиться, он рассказал в интервью «Вечерней Москве».

Главной угрозой медик назвал заражение коронавирусной инфекцией. Чтобы минимизировать этот риск, эксперт посоветовал избегать больших скоплений людей в помещениях и лиц с признаками простудного заболевания —покрасневшими глазами, насморком и кашлем.

Более безопасно, по мнению Шункова, отдыхать в городе, так как на большой территории плотность населения будет меньше. Однако врач напомнил, что из-за туристических потоков картина может кардинально поменяться.

Также эпидемиолог призвал не забывать про три самых распространенных способа профилактики — антисептики, социальная дистанция и средства индивидуальной защиты. И порекомендовал использовать легкие трехслойные маски на открытых пространствах.

Также врач посоветовал туристам не злоупотреблять солнечными процедурами, использовать солнцезащитные крема и не переохлаждаться в воде. Он отметил, что в летний сезон увеличивается вероятность заражения кишечной инфекцией, поэтому призвал россиян носить с собой энтеросорбенты на случай пищевого отравления.