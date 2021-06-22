Россиян предупредили о проблемах при переносе туров

Эксперты предупредили россиян о проблемах, которые могут возникнуть при переносе туров. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на представителей туриндустрии.

Если в договоре с турагентством предусмотрена возможность изменения, то тур аннулируется и бронируется другой при условии «прохода» по срокам. Уточняется, что по факту сама путевка не переносится — аннулируется старая заявка и формируется новая, но уже по актуальным ценам.

«А если вылет в Сочи, скажем, через неделю, и билет невозвратный, и отель по правилам может удержать от суммы брони стоимость одной или двух, а то и трех ночей, то у вас будут существенные потери... И человек решает: "Ой, нет, я лучше в Сочи!". Если же у туриста поездка в сентябре, тогда тур можно аннулировать без потерь и сделать новую бронь», — пояснил менеджер крупного российского туроператора.