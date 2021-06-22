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Эстония разрешила въезд для привитых «Спутником V»

Lenta.ru
2 часа назад
Эстония первой из европейских стран разрешила въезд на свою территорию для вакцинированных иностранцев. Об этом пишет РБК.
Эстония разрешила въезд для привитых «Спутником V»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Привитые туристы могут въезжать на территорию страны с любыми целями. При этом они не обязаны соблюдать изоляцию и могут свободно передвигаться по стране. Такая возможность есть у жителей стран, где число положительных тестов на коронавирус составляет не более 75 на 100 тысяч населения.
Эстония признает все вакцины, в том числе российский препарат «Спутник V». Однако сертификат о вакцинации должен быть не старше шести месяцев.
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