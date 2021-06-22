Эстония разрешила въезд для привитых «Спутником V»

Эстония первой из европейских стран разрешила въезд на свою территорию для вакцинированных иностранцев. Об этом пишет РБК.

Привитые туристы могут въезжать на территорию страны с любыми целями. При этом они не обязаны соблюдать изоляцию и могут свободно передвигаться по стране. Такая возможность есть у жителей стран, где число положительных тестов на коронавирус составляет не более 75 на 100 тысяч населения.