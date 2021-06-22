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Россиян призвали не отказываться от отечественных курортов ради Турции

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Глава Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова призвала туристов не отказываться от отечественных курортов ради отдыха в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Россиян призвали не отказываться от наших курортов
Фото: Lenta.ruLenta.ru
По словам эксперта, поездки по России сейчас гораздо безопасней, чем путешествия за границу из-за распространения инфекции. Уточняется, что на сегодня глобальных отказов от отдыха в Крыму нет, общая доля составляет примерно пять процентов.
«Вирус никуда не делся, он есть, поэтому безопасней отдых на родине, чем за границей, особенно это касается семейного отдыха с детьми», — подчеркнула Стамбульникова.
Ранее в июне стало известно, что российские туристы стали массово отказываться от путевок на черноморские курорты ради Турции. Всплеск подобных заявок на перенос путешествий отметили несколько туроператоров. При этом в «Интуристе» сообщили, что обмен путевок на отечественные курорты в пользу Турции производят единицы.
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