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Эксперты рассказали, какие ограничения действуют на российских курортах

Анна Арсеньева
4 часа назад
Эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) рассказали, какие ограничения для туристов сейчас действуют на отечественных курортах.
Какие ограничения действуют на российских курортах
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, в Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красноярском крае, Нижегородской и Новгородской областях, на Сахалине и в Ялте будут запрещены массовые мероприятия, ограничена работа общепита и введен усиленный контроль за ношением масок. В столице также с 28 июня нельзя будет попасть в рестораны и кафе без подтверждения наличия антител, сертификата о вакцинации или ПЦР-теста.
Больше всего ограничений сейчас в Башкирии, Карелии, Калининградской и Ивановской областях, а также в Севастополе. На крымском курорте с 16 июля нельзя будет забронировать номер в отеле без сертификата о вакцинации или справки о наличии антител. В Карелии также туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 48 часов до приезда, или справку о прививке.
В Калининградской области запретили гостиницам и отелям принимать организованные детские туристические группы из других регионов.
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