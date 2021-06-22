Какие ограничения действуют на российских курортах

Так, в Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красноярском крае, Нижегородской и Новгородской областях, на Сахалине и в Ялте будут запрещены массовые мероприятия, ограничена работа общепита и введен усиленный контроль за ношением масок. В столице также с 28 июня нельзя будет попасть в рестораны и кафе без подтверждения наличия антител, сертификата о вакцинации или ПЦР-теста.

Больше всего ограничений сейчас в Башкирии, Карелии, Калининградской и Ивановской областях, а также в Севастополе. На крымском курорте с 16 июля нельзя будет забронировать номер в отеле без сертификата о вакцинации или справки о наличии антител. В Карелии также туристам необходимо предоставить отрицательный результат ПЦР-теста, полученный за 48 часов до приезда, или справку о прививке.