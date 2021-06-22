«На грабли наступаем»: вирусолог осудил полеты в Турцию

«Как вирусолог, конечно, выступаю за то, что пока открытие границ с кем бы-то ни было небезопасно. Как только небольшое улучшение в эпидемиологической ситуации, тут же принимается решение о возобновлении рейсов. Мы на эти грабли постоянно наступаем. Это резко противоречит серьезности эпидемической ситуации. Но экономические процессы имеют определенную инерционность их тоже свернуть сразу невозможно. Я считаю, что от открытия границ и возобновления авиасообщения с Турцией лучше не станет. Как минимум», — заявил эксперт.