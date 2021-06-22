Названы ограничения для туристов на российских курортах

Рост заболеваемости коронавирусом в России привел к решениям региональных властей о вводе дополнительных санитарных мер для путешественников. Об ограничениях для туристов в регионах России рассказали эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР) на своем сайте

Фото: Виль Равилов / «Коммерсантъ» Виль Равилов / «Коммерсантъ»

В Москве, Санкт-Петербурге, на Алтае, в Красноярском крае, Нижегородской и Новгородской областях, на Сахалине и в Ялте будут запрещены массовые мероприятия, будет ограничена работа общепита, введут усиленный контроль за ношением масок. Наиболее трудным въезд для туристов сделали такие регионы, как Башкирия, Карелия, Калининградская и Ивановская области, а также курортный город Севастополь.

Так, в Севастополе с 16 июля туристы смогут забронировать номер в отеле города только при наличии сертификата о вакцинации или справки о наличии антител.

Кроме того, в Карелии с 15 июля для заселения в любое жилье будет необходима справка о вакцинации или отрицательный результат ПЦР-теста, полученный не менее чем за 48 часов до приезда. Ограничения коснулись и уровня заполняемости зала в театрах и на концертах — он не должен превышать 75 процентов. На мероприятия в закрытых помещениях теперь смогут прийти не более 30 человек.