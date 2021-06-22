Толпы туристов на черноморском побережье в Джемете попали на видео и вызвали удивление россиян в сети. Ролик, снятый местным фотографом, был опубликован в его личном Instagram -аккаунте @yuraoz.

На кадрах виден переполненный отдыхающими пляж. Некоторые путешественники разместились на полотенцах на песке практически вплотную, без соблюдения социальной дистанции, другие — массово купаются в море, также находясь максимально близко друг к другу. Вся береговая линия заполнена толпами россиян — свободных от людей участков побережья нет.

«Реально час пик. Ну, и количество людей — я думаю, вы сейчас видите и сами, что здесь происходит... Такого вы и в страшном сне предвидеть не могли», — комментирует обстановку на пляже автор видео.