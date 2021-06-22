«Такие запросы были в другой жизни»

Россиянка призналась, что испугалась сложностей самостоятельного бронирования и решила приобрести готовый тур на Крит у туроператора. Путевка обошлась ей в 142 тысячи рублей на четверых — в стоимость входили семь дней проживания, питание по системе «все включено», перелет и визы.

По словам туристки, в Греции ей «понравилось абсолютно все» — инфраструктура отеля, питание, живая музыка и даже то, что до пляжа приходилось идти вниз по лестнице 160 ступенек. Девушка призналась, что раньше никогда бы не полетела на отдых «за такие деньги» и с долгим трансфером. Однако теперь, по ее словам, она радовалась всему.