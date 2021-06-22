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«Такие запросы были в другой жизни»: россиянка об отдыхе в Греции

Lenta.ru
5 часов назад
Российская туристка съездила на отдых на греческий остров Крит и рассказала о том, как изменилось ее восприятие отпуска. Своими впечатлениями о поездке она поделилась с порталом «Тонкости туризма», ее отзыв опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».
«Такие запросы были в другой жизни»
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Россиянка призналась, что испугалась сложностей самостоятельного бронирования и решила приобрести готовый тур на Крит у туроператора. Путевка обошлась ей в 142 тысячи рублей на четверых — в стоимость входили семь дней проживания, питание по системе «все включено», перелет и визы.
По словам туристки, в Греции ей «понравилось абсолютно все» — инфраструктура отеля, питание, живая музыка и даже то, что до пляжа приходилось идти вниз по лестнице 160 ступенек. Девушка призналась, что раньше никогда бы не полетела на отдых «за такие деньги» и с долгим трансфером. Однако теперь, по ее словам, она радовалась всему.
«Мое восприятие немного изменилось, и я уже не та сварливая женщина, которая смотрит по углам в отеле или считает полотенца в номере. Такие запросы были в другой жизни»,
— рассказала автор.
Также россиянка отметила, что несмотря на разгар курортного сезона, на Крите очень мало соотечественников — гораздо больше немцев и англичан.
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