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В Турции отменят комендантский час

Анна Арсеньева
2 часа назад
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране отменят часть ограничений, связанных с пандемией коронавируса. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
В Турции отменят комендантский час
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Так, с 1 июля в Турции отменят комендантский час, который действует с 22:00 до 5:00, и запрет на выход из дома по воскресеньям.
По словам Эрдогана, также можно будет использовать общественный транспорт и отправляться в междугородние поездки. Государственные учреждения и организации перейдут на нормальный режим работы.
Новости путешествий,Реджеп Эрдоган,
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