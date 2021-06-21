Группу русских туристов задержали в Африке

НОВОСИБИРСК, 21 июня. /ТАСС/. Группа российских туристов, в числе которых администратор одного из пабликов Новосибирска "Аст-54" в социальной сети "Вконтакте" Виталий Полищук, задержана в Республике Чад. Информация об этом опубликована на странице сообщества в понедельник.

После прохождения около 80% маршрута при обходе нестабильного региона в нагорье Тибести группа остановилась в городе Файя-Ларжо. Утром 15 июня их разбудили люди в военной и полицейской форме с автоматическим оружием и резиновыми дубинками и предложили проследовать с ними в полицейский участок. В отделе полиции вещи путешественников досмотрели, конфисковали средства связи, часть вещей, паспорта. После этого они проехали в место, которое военные назвали "особняком главы провинции", а оттуда на самолете в Нджамену. Участников экспедиции доставили в гостиницу, где они находятся до сих пор.