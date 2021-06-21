Россияне массово собрались в Турцию

Согласно предоставленными данным, отечественные туристы массово захотели улететь на курорты Турции — россияне в три раза чаще стали искать авиабилеты в период с 19 по 20 июня. Также уточняется, что Турция вошла в топ-5 стран, куда были оформлены билеты с 18 по 20 июня. Отмечается, что туда приобретали каждый десятый билет среди зарубежных направлений со средним чеком в одну сторону около 14,8 тысячи рублей.