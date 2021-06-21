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Россияне массово захотели улететь в Турцию после возобновления полетов

Lenta.ru
23 минуты назад
Поиски билетов в Турцию выросли после новости о возобновлении полетов на популярный курорт с 22 июня. Об этом стало известно из результатов исследования онлайн-сервиса путешествий «Туту.ру», поступивших в редакцию «Ленты.ру».
Россияне массово собрались в Турцию
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Согласно предоставленными данным, отечественные туристы массово захотели улететь на курорты Турции — россияне в три раза чаще стали искать авиабилеты в период с 19 по 20 июня. Также уточняется, что Турция вошла в топ-5 стран, куда были оформлены билеты с 18 по 20 июня. Отмечается, что туда приобретали каждый десятый билет среди зарубежных направлений со средним чеком в одну сторону около 14,8 тысячи рублей.
Кроме того, известно, что решение о возобновлении авиасообщения с другими странами не вызвало ажиотажа на поиск и покупку авиабилетов по направлениям.
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