Россиянка сравнила отдых в Египте и Тунисе

Как призналась россиянка, стоимость туров на оба курорта была примерно одинаковой — от 120 тысяч рублей за двоих человек на десять дней. Тем не менее, лететь в Тунис ей пришлось на грузопассажирском рейсе, а в Египет на регулярном — однако после девушке предстоял шестичасовой трансфер из Каира на побережье, что, по ее словам, «не для слабонервных и тем более не для туристов с детьми».